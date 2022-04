Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,69 EUR +1,26% (14.04.2022, 22:26)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrofahrzeug- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD genieße in China einen hohen Bekanntheitsgrad. Längst vorbei seien die Zeiten, in welchen die Autos Made in China durch sämtliche Crash-Tests gepurzelt seien. Die Stromer und Hybridmodelle von BYD seien der deutschen Konkurrenz zum Teil voraus. Hippes, schnittiges Design gepaart mit Software auf dem neuesten Stand.Im Mittelpunkt der Elektro-Strategie von BYD stehe nach wie vor die Limousine Han. Die Verkaufszahlen seien seit dem Roll out im Juli 2020 durch die Decke gegangen. Mittlerweile habe der Autobauer vier neue Varianten des Verkaufsschlagers ausgerollt. Und der nächste Treiber stehe bereits bevor: Im Elektromobilitäts-Segment komme das neue Modell Seal für umgerechnet rund 35.000 Euro. Damit habe BYD erstmals ein Konkurrenzprodukt zu Teslas Model 3 im Portfolio."Der Aktionär" gehe davon aus, dass BYD im laufenden Jahr weiter an Tempo zulegen und mit neuen Produkten Analysten und Anleger sowie die Konsumenten zugleich bei Laune halten werde. Geplant seien zehn neue Elektromodelle.Chinesische Marken wie BYD würden im Inland als auch international an Popularität gewinnen. Solle heißen: BYD habe mit seinen Elektroautos konkurrenzfähige Produkte im Portfolio, die international durchaus bestehen und mit dem Tesla Model Y sowie dem VW ID.3 und dem ID.4 mithalten könnten. Nach der Korrektur sei die BYD-Aktie bei Kursen zwischen 25 und 26,50 Euro wieder eine Wette wert, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link