Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Beim chinesischen E-Autobauer laufe es im Moment richtig rund. Der chinesische Verband der Automobilhersteller gehe davon aus, dass BYD den Gesamtabsatz in H1 deutlich habe steigern können. Analysten von Goldman Sachs hätten daraufhin ihr Kursziel erhöht und die BYD-Aktie damit erneut beflügelt.Angetrieben von den guten Nachrichten sei der BYD-Aktie der Ausbruch geglückt. Seit Mitte Mai habe das Papier eine bullische Flaggenformation ausgebildet. Diese sei vom 73-prozentigen Anstieg zwischen Mai und Ende Juni und der darauffolgenden Konsolidierung in Form eines abfallenden Kanals ausgegangen.Am Donnerstag habe die BYD-Aktie schließlich die obere Kanalbegrenzung bei 218 Hongkong-Dollar (HKD) durchbrochen und die Flagge damit aufgelöst. Im Zuge dieses enorm starken Kaufsignals habe der Titel bis heute 18 Prozent zugelegt und notiere nun knapp unter dem Widerstandsbereich, der zwischen der Horizontalen bei 270 HKD und dem Allzeithoch bei 278,40 HKD verlaufe.Die BYD-Aktie habe mehrere Kaufsignale ausgelöst. Auch operativ laufe es bei BYD gut.Investierte Anleger bleiben bei der BYD-Aktie an Bord, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link