Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Lange sei darüber spekuliert worden, wann BYD endlich den ersten Auftrag für die hoch gelobte Blade-Battery an Land ziehen würde. Jetzt scheine der erste Deal in trockenen Tüchern zu sein."Wir sind jetzt auch mit Elon Musk gut befreundet, weil wir uns darauf vorbereiten, sehr bald Batterien an [Tesla] zu liefern", habe BYD-Vizepräsident Lian Yubo in einem Interview mit der chinesischen Staatsmediensprecherin Kate Kui gesagt.Bereits im Vorfeld hätten viele Experten die Batterie-Technologie von BYD gelobt. Das Expertenteam der chinesischen Investmentbank CITIC Securities etwa sei von der Blade-Batterie seit längerem überzeugt und sehe diese als führend in der Industrie an.Die Blade-Battery solle laut Unternehmensangaben weitaus weniger anfällig für Brände sein. Zudem habe die Raumnutzung im neuen Batteriepack laut BYD im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Eisenphosphat-Batteriepaketen um über 50 Prozent gesteigert werden können. Das ermögliche schnelleres Laden und eine höhere Reichweite.Die Reaktion der BYD-Aktie auf die News sei bislang an sich bescheiden ausgefallen: Der Titel sei an der Heimatbörse in Hongkong um nur 2,8 Prozent geklettert, während die Papiere des chinesischen Batterieherstellers und Tesla-Zulieferers Contemporary Amperex Technology (CATL) um 6,0 Prozent in die Knie gegangen seien.Ein Batterie-Auftrag von Tesla würde BYD sicherlich guttun. Die Aktie müsse auf dem Weg nach oben das Allzeithoch bei 304 Hongkong-Dollar aus dem Weg räumen, um neues Kurspotenzial frei zu setzen. Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär".DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass BYD im laufenden Jahr weiter an Tempo zulegen und mit neuen Produkten Analysten und Anleger sowie die Konsumenten zugleich bei Laune halten werde. (Analyse vom 08.06.2022)