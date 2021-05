Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Im Moment würden beim chinesischen E-Autobauer die schlechten Nachrichten nicht abreißen. Zuletzt habe das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen deutlich die Erwartungen der Analysten verfehlt. Aufgrund des Schocks habe sich der Abwärtstrend weiter beschleunigt. Und schon in Kürze könnte ein weiteres Verkaufssignal generiert werden.Ende März sei die starke Korrektur bei der BYD-Aktie an der Unterstützung am Zwischentief bei 156,80 Hongkong-Dollar (HKD) gestoppt. Anstatt eines Rebounds sei es jedoch letzte Woche zu weiteren Rücksetzern gekommen. Der Kurs sei dabei am letzten Freitag zuerst unter die 200-Tage-Linie bei 161,20 HKD gefallen und am gestrigen Donnerstag sogar unter die Unterstützung bei 156,80 HKD gerutscht, an der auch gleichzeitig das 50%-Fibonacci-Retracement verlaufe.Aus charttechnischer Sicht sehe die Lage jetzt bedrohlich aus. Infolge der Verkaufssignale und der hohen Abwärtstrendstärke (ADX-Indikator) müssten sich Anleger auf weiter fallende Kurs einstellen. Die nächste Auffangmarke liege nun am 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 131,40 HKD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: