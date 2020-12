Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am 3. Dezember habe der chinesische Konzern seine Verkaufszahlen für den Monat November veröffentlicht. BYD habe insgesamt 53.943 Fahrzeuge verkauft (+30,6% im Jahresvergleich) - dvon 26.690 Elektro-und Hybridmodelle, was einem Anstieg von 137,9% im Vergleich zum Vorjahr entspeche sowie 27.253 Kraftstofffahrzeuge (-9% im Jahresvergleich). Darüber hinaus habe das Unternehmen bereits Ende März die Blade-Battery auf den Markt gebracht. Diese zeichne sich durch eine höhere Energiedichte und geringere Kosten gegenüber Lithium-Ionen-Batterien aus.Chinas Automobilsektor erhole sich weiter. Wie der Verband der chinesischen Automobilhersteller (CAAM) letzte Woche gemeldet habe, seien die Verkäufe im November im wichtigsten Automarkt der Welt auf 2,73 Mio. Einheiten gestiegen - ein Plus von 6,2% im Vergleich zum Vormonat und 11,1% im Vergleich zum Vorjahr. BYD werde von dieser Entwicklung weiterhin profitieren.Die BYD-Aktie konsolidiere derweil nach wie von auf hohem Niveau. Zuletzt sei das Papier in die erste Korrekturzone zwischen umgerechnet 18,20 und 19,50 Euro zurückgefallen. In diesem Bereich lägen mehrere Unterstützungen. Sollte dieser Bereich unterschritten werden, diene die 50-Tage-Linie bei 17,01 Euro als Support. Bei 17,25 Euro könnten Anleger ein Kauflimit platzieren, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2020)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:18,90 EUR +3,00% (07.12.2020, 13:38)