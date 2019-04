Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,04 EUR -0,49% (29.04.2019, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,02 EUR -1,31% (29.04.2019, 11:15)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (29.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.In der chinesischen Stadt Changzhou wolle BYD ein neues Produktionswerk für Elektroautos hochziehen. 1,5 Mrd. USD werde der chinesische Autobauer dafür investieren. Neben dem Aufbau des neuen Produktionswerks für Elektropautos werde BYD in zwei seiner bereits bestehenden Werke die Produktion hochfahren.BYD sei für die Zukunft gut positioniert. Das Produktportfolio mit Elektroautos, einer eigenen Batterieproduktion, Elektrobussen und Monorail sei spannend und vielversprechend. Der Ausbau der Produktion von Elektroautos passe ins Bild. China bleibet der Trendsetter in Sachen Elektromobilität.Die BYD-Aktie habe nach dem Zwischenspurt wieder auf 53,10 HKD (Hongkong-Dollar) oder umgerechnet 6,05 Euro korrigiert. Der Bereich zwischen 56,14 HKD (umgerechnet 6,34 Euro) und 54,20 HKD (6,12 Euro) habe nicht als Unterstützung dienen können. Jetzt müsse die BYD-Aktie in der Kursregion zwischen 52,60 und 50,20 HKD einen Boden finden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: