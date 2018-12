Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (03.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Das Wertpapier zeige sich technisch weiterhin in einer guten Verfassung. Zuletzt habe es die 90-Tage-Linie mehrfach erfolgreich verteidigt. Im Anschluss sei es am 19. November über die wichtige 200-Tage-Linie gestiegen und habe somit ein neues Kaufsignal signalisiert.In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Xinhua habe sich BYD-Chef Wang Chuanfu Ende November sehr optimistisch für weitere Aufträge aus Spanien gegeben. Der Konzern sei für eine steigende Nachfrage nach Elektroautos und E-Busse bestens gerüstet. Die Firma baue das Herzstück der E-Autos, die Batterie, selbst. Im Vergleich zu den deutschen Autobauern sei BYD also nicht auf einen Hersteller von Batteriezellen angewiesen.Zum Auftakt der Woche habe es von Hua Tai Securities eine Verkaufsempfehlung für die Aktie mit Kursziel 41 Hongkong-Dollar gegeben. "Der Aktionär" bleibe für die BYD-Aktie dagegen optimistisch. Der Aufwärtstrend sei intakt. Sie habe Luft bis zum nächsten Widerstand bei 62,19 Hongkong-Dollar. Werde dieser genommen, könne es in den Bereich bis 65,26 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 7,20 Euro gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: