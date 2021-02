Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (10.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Nach einer kurzen Atempause habe die BYD-Aktie wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Die Korrekturbewegung, die durch den Abprall vom bisherigen Dreifach-Top ausgegangen sei, sei bei rund 245 Hongkong-Dollar zum Stillstand gekommen. Damit habe sich das Papier wieder in den bestehenden Aufwärtstrend eingeordnet. Nächstes Ziel sei das Allzeithoch bei 278,40 Hongkong-Dollar (29,60 Euro).Rückenwind für BYD habe es zuletzt unter anderem durch die neuesten Daten des Branchenverbands PCA (China Passenger Car Association) gegeben. Dieser habe gemeldet, dass sich der Automarkt in China zu Jahresbeginn weiter erholt habe. Gegenüber dem vom Coronavirus-Ausbruch belasteten Vorjahresmonat seien die Einzelhandelsverkäufe von Autos im Januar um 25,6 Prozent auf 2,18 Millionen Stück geklettert.Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe den chinesischen Markt als Lokomotive der weltweiten Autoverkäufe an. "Bei der Erholung des Welt-Automarkts spielt China die Schlüsselrolle", so Dudenhöffer.Einen regelrechten Boom würden die Analysten von Canalys in den kommenden Jahren für die Verkäufe von Elektroautos sehen. Der weltweite Absatz von EVs sei 2020 um 39 Prozent auf 3,1 Millionen Einheiten geklettert, so Canalys.BYD sei dafür gut positioniert. Mit der Elektro-Limousine Han habe der Auto-Hersteller ein Ass im Ärmel. Über 40.000 Verkäufe seit der Markteinführung würden für sich sprechen. Die Elektrifizierung des Portfolios gehe voran und mit der Blade-Battery sei BYD im Vergleich zu vielen anderen Autobauern in einer guten Ausgangslage.Der Aufwärtstrend der BYD-Aktie sei nach wie vor intakt. Anleger würden sich von kurzfristigen Konsolidierungen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Breche die Aktie über die Marke von 262,00 Hongkong-Dollar aus, werde das Papier bald das Allzeithoch vom 25. Januar bei 278,40 Hongkong-Dollar in Angriff nehmen.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2021)