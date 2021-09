Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

274,20 HKD +7,78% (06.09.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (06.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Konzerns habe mit einem starken Kursanstieg in die neue Woche gestartet. Die BYD-Aktie habe in den letzten vier Wochen eine Konsolidierung durchlaufen und melde sich nun zurück. Durch den Anstieg helle sich jetzt das Chartbild deutlich auf. Trader sollten nun besonders auf diese Marken achten.Anfang August hätten Anleger die starke Rally bei der BYD-Aktie und das neue Allzeithoch bei 295 HKD (Hongkong-Dollar) gefeiert. Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und die Korrektur habe sich bis zum Mehrwochentief bei 242 HKD vollzogen. Diese Marke stelle aktuell eine Unterstützung dar, ebenso wie der GD20 bei 262 HKD. Diesen habe der Titel im frühen Hongkong-Handel geknackt, als der Kurs um 7,8% zugelegt habe. Ein gutes Zeichen, da es der größte Tagesgewinn seit vier Wochen sei. Damit notiere die BYD-Aktie jetzt an dem Widerstand bei 274 HKD. Bedingt durch das zunehmende Momentum, sollte in den nächsten Tagen bereits der Widerstand bei 282 HKD von den Bullen attackiert werden. Der Trend sei intakt und die Dynamik spreche für eine Fortsetzung der Rally. Zudem habe durch die Konsolidierung die zuvor aufgebaute Überhitzung abgebaut werden können.Die BYD-Aktie schalte wieder einen Gang hoch und starte zum Breakout. BYD punkte mit starken Verkaufszahlen im August. Der chinesische Konzern habe über 61.000 Elektroautos im vergangenen Monat verkauft, dass sei viermal so viel wie im Vorjahr. Halte das Momentum an, könnte in den nächsten Wochen das Allzeithoch angelaufen werden, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2021)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:29,62 EUR +6,85% (06.09.2021, 15:23)