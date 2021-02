Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,06 EUR +5,21% (02.02.2021, 11:26)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

262,20 HKD +7,02% (01.02.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Montag habe eine neue Studie von Nomura für Aufsehen gesorgt. Analyst Benjamin Lo habe das Kursziel für die BYD-Aktie um über 80 Prozent auf 300 Hongkong-Dollar angehoben. Lo gehe von steigenden EV-Verkäufen aus, die durch neue Modelle und die zunehmende Nachfrage von neuen Kunden angetrieben werde. Darüber hinaus sollte der geplante Börsengang des Halbleitergeschäfts die Aktie weiter beflügeln, so Nomura-Analyst Lo.Auch "Der Aktionär" sehe in einem möglichen IPO der Batteriesparte neues Potenzial für die Aktie. Die geplante Ausgliederung könnte tiefere Verbindungen mit konkurrierenden Autoherstellern für Batterielieferungen ermöglichen.Kooperationen mit Konkurrenten könnten BYDs Kapazitätserweiterung beschleunigen und gleichzeitig die Verkäufe an eine neue, stabile Käuferschicht ermöglichen. Das würde den Konkurrenzdruck auf Contemporary Amperex Technology (CATL), den größten Batteriehersteller der Welt, deutlich erhöhen.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: