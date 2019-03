Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (28.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Alfred Maydorn, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Alfred Maydorn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die BYD-Aktie sei zuletzt deutlich unter Druck gekommen, nachdem die Subventionen für E-Autos in China überraschend kräftig um 50 Prozent gekürzt worden seien. Jetzt melde BYD - ebenfalls überraschend - dass der Gewinn in Q1/2019 um 584 bis zu 779 Prozent in die Höhe schnellen werde. Auch wenn hier der Basiseffekt wegen des sehr schwachen ersten Quartal des Vorjahres zum Tragen komme, so sei der angekündigte Gewinn von umgerechnet 93 bis 119 Mio. Euro durchaus beachtlich.Die Kürzungen der Subventionen würden kurzfristig die Margen bei BYD belasten, aber das könne der Marktführer mit eigener Batterieproduktion weitaus besser ausgleichen als die Konkurrenz. Es sei damit zu rechnen, dass einige kleinere Anbieter sogar komplett die Segel streichen müssten und BYD seine dominierende Position weiter ausbauen könne.Im laufenden Jahr wolle BYD insgesamt 650.000 Fahrzeuge verkaufen und damit 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon würden voraussichtlich rund 70 Prozent einen elektrischen Antrieb haben, was 455.000 Fahrzeugen entspreche. Das würde im Vergleich zu den 227.000 E-Fahrzeugen des Vorjahres in etwa eine Verdopplung bedeuten.