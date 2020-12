Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Aktie von BYD habe in den letzten Tagen deutlich unter Druck gestanden. Grund: Der Automobil-Hersteller werde eine 20-Prozentige-Kapitalerhöhung durchführen. Die Analysten der Citigroup würden die Maßnahme kurzfristig als Belastung für den Kurs sehen.Langfristig sollte das jedoch die Wettbewerbsfähigkeit von BYD verbessern. BYD könne das Kapital für den Ausbau seiner Position in Sachen Elektromobilität, Batterietechnik und Software verbessern.Darüber hinaus habe BYD bekannt gegeben, dass man im November die Produktion von 10.000 Einheiten für das Model "Han" erreicht habe. Bis zum Jahresende solle die Fertigung auf 11.000 bis 12.500 Einheiten hochgefahren werden.Bereits vor der Ankündigung der Kapitalerhöhung habe die BYD-Aktie unter Druck gestanden. Nachdem das Papier am 24. November bei 22,42 Euro ein neues Rekordhoch erreicht habe, sei die Aktie in die erste Korrekturzone zwischen umgerechnet 18,20 Euro und 19,50 Euro zurückgefallen. In diesem Bereich lägen mehrere Unterstützungen. Sollte dieser Bereich unterschritten werden, diene die 50-Tage-Linie bei 16,72 Euro als Auffangmarke.Anleger sollten bei 17,00 Euro ein erstes Kauflimit platzieren, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link