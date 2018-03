Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

7,44 EUR -0,53% (01.03.2018, 16:56)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

72,00 HKD -0,62% (01.03.2018)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen.



(01.03.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Shanghai (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse der Analystin Alison Zhang von SWS Research:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Alison Zhang, Analystin beim Investmenthaus SWS Research, ihre Halten-Empfehlung für die Aktien des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Der von BYD Co. Ltd. für das abgelaufene Jahr ausgewiesene Gewinn (vorläufige Basis) bewege sich im Rahmen der Guidance des Managements und auch der Erwartungen. Der gegenüber 2016 um fast 20% gesunkene Gewinn sei vor allem auf einen geringeren Absatz von traditionellen Fahrzeugen und sinkende Bruttomargen infolge rückläufiger Subventionen für Fahrzeuge mit neuem Energieantrieb (NEV) zurückzuführen.Da die staatlichen Bestimmungen für NEV-Modelle gestrafft worden seien rechnen die Analysten von SWS Research damit, dass vor allem die führenden Hersteller profitieren werden. Beim monatlichen NAV-Absatz sollte es zu sequenziellen Verbesserungen kommen, vor allem durch das SUV-Modell Song.Analystin Alison Zhang schätzt den NEV-Absatz von BYD in 2018 auf 152.000 Einheiten und geht von einer Erholung der Bruttomarge in 2018 auf 18,1% aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:7,46 EUR -0,80% (01.03.2018, 16:42)