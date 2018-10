Kursziel

BYD-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 38,00 Sell UBS Paul Gong 19.10.2018 30,00 Sell UOB Kay Hian Ken Lee 08.10.2018 83,00 Outperform Credit Suisse Bin Wang 26.09.2018 78,00 Buy Citigroup Jeff Chung 24.09.2018



Börsenplätze BYD-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,80 EUR -1,53% (26.10.2018, 19:51)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,75 EUR -3,36% (26.10.2018, 20:19)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

51,10 HKD -3,58% (26.10.2018)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (26.10.2018/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 83,00 oder 30,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BYD-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BYD Co. Ltd. wird am 29. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BYD-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Credit Suisse. Analyst Bin Wang setzt das Kursziel in einer Aktienanalyse vom 26. September von 76,00 auf 83,00 HKD herauf und stuft den Titel unverändert mit "outperform" ein. Änderungen der politischen Rahmenbedingungen könnten den in Hong Kong gelisteten Autoproduzenten auf der EPS-Ebene in 2018 Aufwärtspotenzial bieten. Die Analysten der Credit Suisse seien der Auffassung, dass BYD Co. Ltd. am stärksten profitieren könne.In ihrer Aktienanalyse vom 8. Oktober stufen die Analysten von UOB Kay Hian den BYD-Titel dagegen mit "sell" ein. Am Kursziel von 30,00 HKD werde festgehalten. Im Rahmen einer Studie zum chinesischen Autosektor nähmen die Analysten von UOB Kay Hian auf eine Werbetour in Singapur und Kuala Lumpur und den Besuch bei einem Porschehändler Bezug. Investoren hätten sich angesichts der enttäuschenden Verkäufe in Q2 über den Gewinnausblick des Autosektors besorgt gezeigt.Die Anleger seien im Sektor untergewichtet und würden auf Katalysatoren warten, beispielsweise durch politische Impulse. Die Analysten von UOB Kay Hian seien aber der Ansicht, dass die steuerlichen Anreize der Regierung im Zeitraum 2015 bis 2017 bereits zu Vorzieheffekten geführt hätten, sodass Kaufkraft absorbiert worden sei. Im Hinblick auf BYD Co. Ltd. weise Analyst Ken Lee auf einen zunehmenden Margendruck hin.Die BYD-Aktie bleibt spannend, Anleger sollten dabei bleiben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die BYD-Aktie eigne sich nach wie vor nur als Depotbeimischung. Stoppkurs 4,65 Euro!Beeindruckend seien die Pläne von BYD im Batteriebau: Derzeit liege die Produktionskapazität von BYD im Batteriebereich bei 16 Gigawatt-Stunden (GWh). Bis zum Jahr 2020 soll die Kapazität auf 60 GWh erweitert werden, so Jochen Kauper weiter in einer Aktienanalyse vom 25. Oktober.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BYD-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BYD-Aktie auf einen Blick: