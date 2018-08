Kursziel

BYD-Aktie

(HKD) Rating

BYD-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 75,90 Buy Citigroup Jeff Chung 07.08.2018 81,50 Outperform Credit Suisse Bin Wang 07.08.2018 30,00 Sell UOB Kay Hian Ken Lee 03.08.2018 36,50 Underperform Merrill Lynch Ming-Hsun Lee 16.07.2018 34,00 Underperform Macquarie Research Allen Yuan 09.07.2018 54,00 Hold Deutsche Bank Vincent Ha 26.06.2018 80,00 Overweight J.P. Morgan Nick Lai 25.06.2018 46,10 Reduce Instinet Benjamin Lo 21.06.2018 40,00 Underweight Morgan Stanley Eddy Wang 24.05.2018

Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,41 EUR -1,28% (28.08.2018, 19:38)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,42 EUR -0,91% (28.08.2018, 21:04)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

49,95 HKD +0,40% (28.08.2018)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (29.08.2018/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 81,50 oder 30,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BYD-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BYD Co. Ltd. wird am 30. August die Zahlen zum 2. Quartal 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BYD-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Credit Suisse: Analyst Bin Wang hält am Kursziel von 81,50 HKD fest und stuft den Titel unverändert mit "outperform" ein. BYD Co. Ltd. habe im Juli im Vergleich zu einem stagnierenden Markt einen starken Absatzanstieg verzeichnet. Das Unternehmen habe den zweithöchsten auf einen Monat bezogenen Absatz der Firmengeschichte erzielt. BYD führe die starke Performance der neuen Tang-Generation auf das Styling von Wolfgang Egger (früherer Designchef bei AUDI) zurück. Das Management habe für das dritte Quartal ein steigendes Volumen und höhere Margen in Aussicht gestellt. Das vierte Quartal solle gleichwohl noch bessere Ergebnisse bringen, so Bin Wang in der BYD-Aktienanalyse vom 7. August.In ihrer Aktienanalyse vom 3. August stufen die Analysten vom Investmenthaus UOB Kay Hian den BYD-Titel unverändert mit "sell" ein und halten am Kursziel von 30,00 HKD fest. BYD Co. Ltd. habe für das erste Halbjahr einen Rückgang des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 71% bis 83% auf 300 Mio. RMB in Aussicht gestellt. Analyst Ken Lee rechne damit, dass BYD mit der Gewinnplanung für Q3 die überaus optimistischen Markterwartungen von 1,8 Mrd. RMB verfehlen werde. Lee gehe von einem Gewinn von 1,4 Mrd. RMB aus. Eine mögliche Gewinnerholung im zweiten Halbjahr wäre wahrscheinlich lediglich einem temporären Anstieg der Subventionen für Elektrofahrzeuge mit großer Reichweite geschuldet. Dies dürfte aber von weiteren Kürzungen bei Elektrobussen zum Teil wieder ausgeglichen werden. Auch in 2019 dürfte die Gewinnentwicklung bei BYD durch Einschnitte bei den Beihilfen unter Druck stehen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BYD-Aktie?Börsenplätze BYD-Aktie: