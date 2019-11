Kursziel

Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,401 EUR -0,95% (13.11.2019, 18:27)



Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,411 EUR -1,91% (13.11.2019, 17:38)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

38,10 HKD -0,78% (13.11.2019)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.11.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 74,70 oder 26,50 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BYD-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BYD Co. Ltd. hat am 29. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2019 bekannt gegeben.Laut der Aktienanalyse von BofA Merrill Lynch Research vom 30. Oktober habe BYD Co. Ltd. für das abgelaufene Quartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn ausgewiesen. Die Bruttomarge habe weiter nachgegeben. Staatliche Subventionen seien gesunken, während das Unternehmen die Preise für Kunden stabil gehalten habe. Die Guidance für das 4. Quartal spiegele die gekürzten Beihilfen des Staates und die schwache NEV-Nachfrage wider. Hinzu komme, dass der Wettbewerb im traditionellen Autogeschäft sehr intensiv sei.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BYD-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Credit Suisse und liegt bei 60,00 HKD. Analyst Bin Wang stuft den Titel in einer Aktienanalyse vom 30. Oktober unverändert mit "neutral" ein. Die von BYD Co. Ltd. im dritten Quartal erwirtschafteten Gewinne seien im Rahmen der Gewinnplanungen ausgefallen. Das im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunkene Ergebnis sei auf einen Rückgang der Bruttomarge zurückzuführen. Die Analysten der Credit Suisse würden eine Fortsetzung der Gewinnschwäche befürchten. Die für Q4 in Aussicht gestellten Gewinne hätten die Konsensprognose verfehlt.Hingegen eine der niedrigsten Kursprognosen für BYD kommt von J.P. Morgan Securities. Analyst Nick Lai kürzt im Zuge einer Reduzierung der Schätzungen das Kursziel für die Aktie von 42,00 auf 30,00 HKD und stuft sie in einer Aktienanalyse vom 31. Oktober von "neutral" auf "underweight" zurück. Nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts von BYD Co. Ltd. sprächen die Analysten von J.P. Morgan Securities von eingetrübten Perspektiven hinsichtlich einer Erholung.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BYD-Aktie auf einen Blick: