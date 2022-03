Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ukraine und Russland haben laut einem Bericht der "Financial Times" bedeutende Fortschritte bei einem vorläufigen 15-Punkte-Friedensplan gemacht, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Dem Bericht nach umfasse der Friedensplan einen Waffenstillstand und einen russischen Rückzug, wenn Kiew die Neutralität erkläre und Beschränkungen seiner Streitkräfte akzeptiere. Das vorgeschlagene Abkommen, das ukrainische und russische Verhandlungsführer am Montag erstmals ausführlich erörterten, würde beinhalten, dass Kiew seine Ambitionen aufgebe, der Nato beizutreten, und verspreche, keine ausländischen Militärbasen oder Waffen im Austausch für den Schutz durch Verbündete wie die USA, Großbritannien oder die Türkei zu beherbergen.Ein Frieden in der Ukraine wäre wohl der Befreiungsschlag für den DAX. Allerdings könnte die FED noch in die Suppe spucken, weshalb das Event noch abgewartet werden sollte. (16.03.2022/ac/a/m)