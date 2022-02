Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,91 EUR +1,45% (11.02.2022, 14:39)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,914 EUR +0,86% (11.02.2022, 14:27)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

412,55 GBp +0,45% (11.02.2022, 14:28)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Internationale Energieagentur (IEA) habe vor weiter steigenden Ölpreisen gewarnt. Sie verweise auf die Schwierigkeiten einiger Länder des Ölverbundes Opec+, ihre Förderung wie geplant auszuweiten. Die IEA rechne sogar mit einer Verschlechterung der Lage. Durch die Erholung der Weltwirtschaft steige die Ölnachfrage.Das Angebot könne damit aktuell nicht mithalten. Laut Commerzbank-Experte Carsten Fritsch würden neben Angola und Nigeria auch Kongo und Äquatorial-Guinea deutlich weniger als vereinbart produzieren. Beim Irak und bei Saudi-Arabien, die ebenfalls unter ihren Zielniveaus geblieben seien, sollte es sich jedoch nur um eine vorübergehende Abweichung handeln.Im Blick würden die Verhandlungen zur Wiederbelebung der Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm von 2015 bleiben. Viele diplomatische Bemühungen hätten zuletzt die Chance auf eine Einigung erhöht, hätten Börsianer gesagt. In diesem Fall könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl exportieren, was die Preise entsprechend drücken dürfte.Die Ölpreise würden wenig verwunderlich angesichts der aktuellen Nachrichtenlage weiterhin in einer sehr starken Verfassung präsentieren. Dementsprechend gehe es auch mit der BP-Aktie weiter nach oben. Der Titel habe nun ein neues Mehrjahres-Hoch erreicht - dennoch sei die Bewertung mit einem KGV von 8 immer noch günstig.Anleger können weiterhin einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne nun zur Gewinnsicherung auf 3,70 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 11.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link