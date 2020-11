Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das Papier des britischen Unternehmens habe wieder Fahrt aufgenommen. In der vergangenen Woche sei die BP-Aktie aus seinem Abwärtstrend ausgebrochen und habe in der Spitze um rund 15% zugelegt. Anleger sollten sich allerdings nicht zu früh freuen. Die Charttechnik verrate, warum der Ausbruch nicht nachhaltig gewesen sei.Nachdem sich die BP-Aktie seit August in einem steilen Trendkanal nach unten bewegt und dabei die psychologisch wichtige 200-Pence-Marke (entspricht 2,22 Euro) unterschritten habe, sehe es jetzt schon fast nach einer Trendwende aus. Die Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 27. Oktober habe den Titel beflügeln können, sodass er am Montag durch die obere Begrenzungslinie bei 1,98 GBP ausgebrochen sei.Die Euphorie scheine sich jetzt jedoch wieder zu legen. Die BP-Aktie habe gestern erneut bis knapp an die 2-GBP-Marke zurückgesetzt. Der stark überkaufte Stochastik-Indikator sowie das abnehmende Handelsvolumen würden nun aber auf ein Ende der Erholung hindeuten. Sollte die Marke nun sogar erneut unterschritten werden, wäre es aus charttechnischer Sicht recht wahrscheinlich, dass der Kurs zurück in den Trendkanal falle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: