Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Einklang mit früheren Vorankündigungen habe BP eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung seiner 20%-Beteiligung an Rosneft verbucht, die zu einem Quartalsverlust von USD 20,4 Mrd. gegenüber einem Nettogewinn von USD 2,3 Mrd. in Q4/21 geführt habe. Die sehr guten zugrunde liegenden Ergebnisse hätten jedoch die außerordentliche Abschreibung von USD 25,5 Mrd. überschattet. Auf bereinigter Basis habe BP ein sehr starkes Quartal gehabt und sowohl beim Gewinn als auch beim Cashflow die Erwartungen übertroffen. Höhere Öl- und Gaspreise seien die Hauptgründe für die positiven Ergebnisse gewesen.Der starke Cashflow und die positiven Aussichten hätten es BP ermöglicht, seine Aktienrückkäufe auf USD 2,5 Mrd. zu erhöhen, während die Dividende pro Aktie bei 5,46 US-Cent gehalten worden sei.BP habe angekündigt, bis Ende 2030 bis zu GBP 18 Mrd. in das britische Energiesystem zu investieren und damit den langfristigen Weg der Dekarbonisierung konsequent weiterzuverfolgen. Künftige Investitionen würden in die Entwicklung emissionsärmerer Öl- und Gasprojekte fließen, um die kurzfristige Versorgungssicherheit zu unterstützen, sowie in Offshore-Windparks, die Aufladung von Elektrofahrzeugen, die Wasserstoffproduktion und Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die BP-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.05.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity