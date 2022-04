Anleger bleiben dabei und sichern ihre Gewinne mit Stopps bei 3,40 Euro (BP) beziehungsweise 18,70 Euro (Shell) ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2022)



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Gegenwind für die Ölpreise und damit auch für die Energieriesen Shell und BP: Denn angesichts hoher Benzinpreise infolge des Ukraine-Kriegs wolle die US-Regierung aus ihrer strategischen Reserve massive Mengen Rohöl verkaufen, um den Marktpreis zu drücken. Die Regierung werde für die nächsten sechs Monate jeden Tag durchschnittlich eine Million Barrel Rohöl freigeben. Das entspräche einer Menge von rund 180 Millionen Barrel (je 159 Liter), was umgerechnet rund 29 Milliarden Liter wären. Es sei die "größte Freigabe der Ölreserven in der Geschichte", habe es geheißen.Die Freigabe werde "sehr bald" beginnen, habe ein Vertreter der Regierung gesagt. Die Ölpreise seien schon nach der angekündigten Freigabe stark gefallen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) habe zuletzt 108,21 US-Dollar gekostet. Das seien 5,24 Dollar weniger als am Vortag gewesen.Gleichzeitig habe die US-Regierung neue Maßnahmen angekündigt, um die heimische Ölproduktion anzukurbeln. "Diese Rekord-Freigabe wird eine historische Angebotsmenge liefern, die bis zum Jahresende als Brücke dienen wird, bis die heimische Produktion vergrößert wird", habe das Weiße Haus erklärt. Die Freigabe aus der Ölreserve sei mit internationalen Partnern abgesprochen worden. Das Weiße Haus rechne bis zum Jahresende mit einer Erhöhung der heimischen Produktion um rund eine Million Barrel pro Tag.Biden stehe angesichts der hohen Inflationsrate in den USA und der stark gestiegenen Benzinpreise zunehmend unter Druck - und das rund sieben Monate vor den wichtigen Kongresswahlen, bei denen seine Demokraten ihre Mehrheit verteidigen möchten.Für den Anstieg der Benzinpreise mache das Weiße Haus nun direkt den russischen Präsidenten Wladimir Putin verantwortlich. "Die Amerikaner sehen an der Tankstelle wegen Putins Preiserhöhung steigende Preise", habe das Weiße Haus erklärt. Seit Beginn des Jahres sei der Preis pro Gallone (knapp 3,8 Liter) um rund einen US-Dollar auf derzeit durchschnittlich 4,20 Dollar gestiegen (3,80 Euro). Biden sei entschlossen, "alles in seiner Macht stehende zu tun, um Amerikas Familien zu helfen, die nun mehr zahlen müssen", habe es weiter geheißen.Biden habe gesagt, es gebe angesichts des globalen Ölmarktes keine präzise Antwort auf die Frage, um wie viel der Benzinpreis nun fallen werde. Er gehe aber davon aus, dass er in den kommenden Wochen fallen werde, "und er könnte bedeutend fallen". Es könne eine Reduzierung um 10 Cents bis 35 Cents pro Gallone geben, habe der Präsident geschätzt.Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine hätten die USA den Import von russischem Rohöl und Erdölprodukten verboten, was das Angebot verknappt habe und Preise weiter habe steigen lassen. Bereits im November habe die Regierung angesichts der hohen Inflationsrate und einer hohen Nachfrage bei global kaum steigendem Angebot die Freigabe von 50 Millionen Barrel aus der Reserve angekündigt, um Spritpreise zu senken.Ein Interesse an niedrigen Ölpreisen hätten vor allem große Verbrauchsländer wie die USA, China und EU-Staaten. Große Förderländer wie Saudi-Arabien oder Russland hätten hingegen ein vitales Interesse an höheren Ölpreisen.Die von den beiden Produzenten dominierte Ölallianz OPEC+ habe denn auch am Donnerstag erklärt, die Förderung solle nur moderat erhöht werden. Die Produktion werde im Mai um weitere 432 000 Barrel täglich ausgeweitet, hätten die 20 Staaten des Öl-Kartells mitgeteilt. Damit halte der Verbund trotz des Kriegs an dem Förderplus auf dem Niveau der vergangenen Monate fest. Es seien vor allem geopolitische Gründe und keine gestiegene Nachfrage für den zuletzt hohen Ölpreis verantwortlich, hätten sie ihren Schritt begründet. Damit seien kaum Auswirkungen auf den Preis für Heizöl und Benzin zu erwarten.Ob die beherzte Aktion der US-Regierung die Ölpreis-Rally nachhaltig stoppen werde, dürfte wohl auch vor allem an der weiteren Entwicklung des Kriegs in der Ukraine hängen. Auf dem aktuellen Preisniveau dürften Shell und BP jedenfalls weiterhin Tag für Tag satte Gewinne scheffeln. Die immer noch günstig bewerteten Aktien würden nach wie vor attraktiv bleiben.