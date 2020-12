Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,9995 EUR +0,15% (08.12.2020, 09:21)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,991 EUR -1,01% (08.12.2020, 09:07)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

271,1681 GBp -0,96% (08.12.2020, 09:08)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach dem starken Endspurt in der Vorwoche (was vor allem an der Einigung der OPEC+-Staaten gelegen habe) sei es mit der BP-Aktie gestern im Zuge von Gewinnmitnahmen wieder etwas nach unten gegangen. Der britische Konzern bleibe indes aber für viele Anleger ohnehin vor allem wegen der hohen Dividendenrendite attraktiv. Bleibe das auch dabei?In den vergangenen Wochen habe es immer wieder auch kritische Stimmen gegeben, wonach BP seine Ausschüttung von zuletzt 0,0525 US-Dollar (umgerechnet 0,0434 Euro) je Aktie und Quartal womöglich erneut senken müsste. Im Zuge der positiven Impfstoff-News und der steigenden Ölpreise seien die Analysten allerdings wieder optimistischer geworden.Derzeit gehe die Mehrheit der Experten (wie z.B. die Analysten der UBS) davon aus, dass BP an der bisherigen Höhe der Quartalsdividende festhalte. Demnach würde es auf ein Jahr hochgerechnet auf eine Ausschüttung von 0,21 Dollar pro Anteilschein hinauslaufen, woraus sich eine Rendite von satten 5,8 Prozent ergebe.Die Dividendenperle bleibt aber nach wie vor nur für mutige Investoren geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Position bei der BP-Aktie mit einem Stoppkurs bei 2,10 Euro absichern. (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: