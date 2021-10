Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,31 EUR +0,28% (19.10.2021, 11:50)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,302 EUR +0,56% (19.10.2021, 11:16)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

363,75 GBp +0,64% (19.10.2021, 11:39)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Schon vor vielen Jahren sei BP unter den weltgrößten Ölproduzenten einer der Vorreiter bei Solarenergie & Co gewesen. Doch dieser Vorsprung sei aufgrund verschiedener Entwicklungen wieder verspielt worden. Nun habe sich der britische Konzern ehrgeizige Ziele zur CO2-Reduzierung gesetzt und forciere wieder den Ausbau von Erneuerbaren Energien und anderer nachhaltiger Geschäftsbereiche.So entwickle man gemeinsam mit dem norwegischen Energieriesen Equinor einen Windpark vor der Küste New Yorks, für den man mehrere Anlagen vom Weltmarktführer Vestas geordert habe.Darüber hinaus sei BP auch bestrebt, im Petrochemie-Geschäft nachhaltiger zu arbeiten. So würden die Briten mit dem deutschen Spezialchemiekonzern LANXESS bei nachhaltigeren Rohstoffen für die Produktion von Hochleistungskunststoffen kooperieren. "Hochleistungskunststoffe sind die Lösung für viele nachhaltige Produkte, beispielsweise in zahlreichen Anwendungen der Elektromobilität. Es gilt nun, auch die Herstellung dieses wertvollen Materials nachhaltig zu gestalten. Dabei ist der Einsatz bio-basierter Rohstoffe neben modernen Recyclingverfahren ein wesentlicher Hebel", habe LANXESS-Manager Marcel Beermann betont.BP gebe beim tief greifenden Konzernumbau weiterhin Gas. Dies dürfte an der Börse weiterhin gut ankommen. Gepaart mit den anhaltend hohen Öl- und Gaspreisen würden die Aussichten für den Energieriesen gut bleiben. Das Chartbild sei bullish (auch wenn es hier früher oder später auch zu einer Korrektur kommen dürfte) und die Bewertung immer noch günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: