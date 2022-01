XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,098 EUR +2,28% (17.01.2022, 11:23)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

257,3484 GBp +1,52% (17.01.2022, 11:46)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc, hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise würden sich weiterhin sehr stark entwickeln. Dies spiele Energiegiganten wie etwa BP natürlich voll in die Karten. Der Aktienkurs habe sich bereits in den vergangenen Wochen und Monaten sehr positiv entwickelt. Gehe es nach den Experten der US-Bank JPMorgan, so habe die Aktie immer noch enormes Aufwärtspotenzial.So habe JPMorgan-Analyst Christyan Malek das Kursziel für die BP-Aktie von 570 auf 590 GBp (umgerechnet 7,07 Euro) erhöht. Daraus errechne sich ein Potenzial von 52 Prozent. Das Rating laute dementsprechend unverändert "Overweight".Malek habe sich indes für die gesamte Öl- und Gasbranche in Europa zuversichtlich gestimmt gezeigt. Er gehe für 2022 von einem Brent-Ölpreis von durchschnittlich 78 US-Dollar aus. Dies könnte den Energiefirmen eine Free-Cashflow-Rendite von 14,5 Prozent bescheren. Shells Ergebnisdynamik dürfte mit einem Zuwachs von 40 Prozent herausragend bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,06 EUR +0,89% (17.01.2022, 11:58)