Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,074 EUR -4,05% (02.11.2021, 11:08)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,074 EUR -3,00% (02.11.2021, 11:02)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

346,40 GBp -2,97% (02.11.2021, 11:05)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Starke Gewinnentwicklung im laufenden Jahr und positiver Ergebnisausblick würden zur Sicherung künftiger Dividenden und Aktienrückkäufe beitragen.BP habe einen bereinigten Nettogewinn von USD 3,3 Mrd. (+18% gegenüber Q2) gemeldet, der auf günstigere Preise für Rohöl und Erdgas, eine höhere Produktion von Raffinerieprodukten und höhere Erträge im Gashandel zurückzuführen sei. Gleichzeitig hätten sich die buchhalterischen Auswirkungen von Gastermingeschäften mit USD 6,1 Mrd. negativ ausgewirkt und im dritten Quartal zu einem ausgewiesenen Nettoverlust von USD 2,5 Mrd. geführt. Dieser buchhalterische Verlust könnte in den kommenden Quartalen teilweise wieder kompensiert werden, wenn der Gaspreis sinke.Infolge der höheren Cash-Erträge sei die Nettoverschuldung weiter auf USD 32 Mrd. zurückgegangen.BP habe eine Dividende von 5,46 Cents pro Stammaktie angekündigt und USD 1,25 Mrd. für den Rückkauf eigener Aktien vorgesehen, was den zuvor eingegangenen Verpflichtungen entspreche. In Anbetracht der hohen Cash-Erträge im Jahr 2021 sei BP bei seiner Zusage geblieben, 60% des Liquiditätsüberschusses im Jahr 2021 für Aktienrückkäufe zu verwenden.Die letzte Empfehlung für die BP-Aktie lautete "Halten", so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten EmittentenOffenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity