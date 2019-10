Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Ölkonzern erwarte im dritten Quartal eine Wertminderung seines Geschäfts von 2 bis 3 Mrd. USD (1,8 bis 2,7 Mrd. Euro). Wie das Unternehmen am Freitag in London mitgeteilt habe, ergebe sich diese nach Steuern aus dem Verkauf von Unternehmensteilen. Als Folge erhöhe sich kurzfristig der Verschuldungsgrad und liege damit über den angepeilten 20 bis 30%. Im kommenden Jahr solle der Verschuldungsgrad dann jedoch wieder sinken und im Rahmen des Zielkorridors liegen. Das Programm zum Verkauf von Unternehmensteilen habe insgesamt ein Volumen von rund 10 Mrd. USD und könne laut BP früher abgeschlossen werden als zuvor erwartet.Die BP-Aktie sei zum Wochenschluss erneut unter Druck gekommen. Aus charttechnischer Sicht wäre die Rückeroberung der 200-Tage-Linie ein positives Signal. Die BP-Aktie sei mittlerweile sehr günstig bewertet. Anleger könnten weiter mit einem Stopp bei 4,90 Euro investiert bleiben. Nicht zu verachten sei die hohe Dividendenausschüttung: Die Rendite belaufe sich aktuell auf 6,8%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,68 EUR -1,16% (11.10.2019, 17:35)