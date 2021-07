Börsenplätze BP-Aktie:



3,372 EUR +2,06% (21.07.2021, 15:20)



3,366 EUR +2,56% (21.07.2021, 15:07)



2,88 GBP +2,62% (21.07.2021, 15:11)



GB0007980591



850517



BPE5



BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach einigen enorm schwachen Tagen könnten die Aktienkurse der Energieriesen BP und Royal Dutch Shell im heutigen Handel wieder etwas zulegen. Rückenwind gebe es von der allgemein freundlichen Stimmung am Aktienmarkt sowie vom Rohstoffmarkt. Denn auch die Ölpreise hätten von der steigenden Risikofreude der Marktteilnehmer profitiert.Allerdings hätten die Ölpreise nur einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wettgemacht. Angesichts der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus bleibe die Risikowahrnehmung aber hoch. Derzeit würden die Ölpreise deutlich unter ihren Anfang Juli erreichten mehrjährigen Höchstständen notieren. Insbesondere in Asien breite sich die Variante rasch aus. Die Entwicklung schüre die Furcht vor neuen Corona-Beschränkungen, die auf der wirtschaftlichen Entwicklung und damit der Ölnachfrage lasten würden.Am Nachmittag stünden die Rohöllagerbestände des Energieministeriums an. Am Dienstagabend habe das American Petroleum Institute (API) einen leichten Anstieg der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. Sollten die API-Daten bestätigt werden, wäre es der erste Anstieg der Rohölbestände seit mehreren Wochen.Es sei gut möglich, dass sich die Konsolidierungsphase der Ölpreise nach der langen Rally zuvor nun noch einige Zeit fortsetzen werde. Doch solange es zu keinem dramatischen Einbruch komme, dürften BP und Shell weiterhin satte Gewinne einfahren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link