Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.



Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

28,605 EUR +0,42% (25.07.2019, 13:05)



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

28,60 EUR +0,63% (25.07.2019, 13:19)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

25,46 GBP +0,18% (25.07.2019, 13:07)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten.



Börsenplätze Total-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

48,32 EUR -0,32% (25.07.2019, 12:58)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

48,26 EUR -0,39% (25.07.2019, 13:09)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (25.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien der Öl-Konzerne BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) und Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Die Dividendensaison bei den deutschen Blue Chips sei schon seit mehreren Wochen beendet, genauso bei den russischen Dividendenperlen wie z.B. Gazprom oder Rosneft. Nun würden sich die Blicke vieler Kleinanleger wieder auf die europäischen Energieriesen Royal Dutch Shell, Total und BP richten, deren Stichtage nun bevorstünden.BP eröffneSo müssten sich Investoren, die noch in den Genuss der Quartalsdividende bei BP kommen wollten, spätestens am 7. August die Anteile des britischen Konzerns in ihr Depot gelegt haben. Am 8. August erfolge der Dividendenabschlag von voraussichtlich erneut 10,25 US-Cent. Der nächste Stichtag sei dann wieder Anfang November. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet könnten Anleger bei BP auf eine Rendite von fast 6% kommen.Dauerläufer ShellMutige Anleger dürften zuletzt an der Gazprom-Aktie Gefallen gefunden haben. Für konservative Renditejäger dürfte die beliebteste Aktie aus dem Öl- und Gassektor weiterhin Royal Dutch Shell sein. Der britisch-niederländische Konzern habe die Ausschüttung seit dem Jahre 1945 nicht mehr gesenkt und locke mit einer stattlichen Rendite von 5,7%. Der Ex-Tag sei der 15. August, Anleger müssten die also die Papiere am Abend des 14. August in ihrem Portfolio haben. Wer die britischen B-Aktie setze, zahle keine Quellensteuer. Wer auf die niederländischen A-Aktie setze, müsste sich diese zurückholen.Total heute mit ZahlenEtwas länger gedulden müssten sich Dividendenjäger indes bei Total. Der französische Konzern habe seinen Ex-Tag erst am 27. September. Dann dürfte es erneut 0,64 Euro je Anteilschein geben, wobei hier französische Quellensteuer abgezogen werde. Indes habe Total heute die Q2-Zahlen veröffentlicht. Der Gewinn sei wegen niedrigerer Ölpreise auf 2,76 Mrd. Usd gesunken. Zudem habe der Konzern seine Produktionsziele für das Gesamtjahr bestätigt. Eine der interessantesten Aussagen von Konzernchef Patrick Pouyanne: Total wäre in der Lage gewesen, seine Aufwendungen und Dividenden bei einem Ölpreis von weniger als 50 USD pro Barrel zu decken.Alle drei Dividendenperlen würden für konservative Anleger nach wie vor attraktiv bleiben. Die Stoppkurse sollten bei 4,90 Euro (BP), 24 Euro (Shell) und 41 Euro (Total) belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Royal Dutch Shell und BP, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze BP-Aktie:Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,889 EUR +0,02% (25.07.2019, 13:03)LSE-Aktienkurs BP-Aktie:5,244 GBP +0,17% (25.07.2019, 13:04)ISIN BP-Aktie:GB0007980591WKN BP-Aktie:850517Ticker-Symbol BP-Aktie:BPE5London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:BPNASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:BPAQFKurzprofil BP plc.: