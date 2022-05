Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,81 EUR +4,46% (03.05.2022, 10:29)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,81 EUR +6,89% (03.05.2022, 10:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

403,25 GBp +3,09% (03.05.2022, 10:15)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energiekonzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Wegen der Abschreibung seiner Beteiligung an dem russischen Ölkonzern Rosneft und des Rückzugs aus dem Geschäft in Russland sei für BP in Q1 unter dem Strich ein riesiger Verlust in Höhe von 20,4 Mrd. Dollar angefallen - nach einem Gewinn von 4,7 Mrd. im Vorjahr. Doch Grund zur Panik bestehe deswegen nicht.Aufgrund steigender Preise habe BP operativ deutlich mehr verdient als erwartet. Bereinigt um Sondereffekte habe BP in Q1 6,25 Mrd. US-Dollar (5,95 Mrd. Euro) verdient, wie der Konzern am Dienstag in London mitgeteilt habe. Das sei mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Damit habe BP die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen. Wie im Vorquartal wolle der Energieriese eine Dividende von 5,46 US-Cent je Aktie zahlen.Der Verlust von 20,4 Mrd. Dollar höre sich natürlich zunächst übel an. Doch dies sei mit dem angekündigten Rückzug aus Russland bereits mehr oder weniger klar gewesen. Im Kerngeschäft verdiene BP indes weiterhin Tag für Tag richtig gut. Die Aussichten für den Energiegiganten, der auch konsequent und clever in Zukunftsbereiche investiere, seien gut.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt attraktiv (Stopp: 3,40 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: