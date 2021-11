XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Konzern habe in den vergangenen Wochen von der starken Ölpreis-Rally profitiert. Zuletzt seien die Preise aber wieder etwas zurückgekommen. Grund: In den USA seien die Rohöllagerbestände überraschend stark gestiegen. Mit Blick auf die morgigen Zahlen sei allerdings aus Sicht der RBC Optimismus für die BP-Aktie angesagt.Konkret habe das kanadische Analystenhaus seine Einstufung für BP auf "sector perform" mit einem Kursziel von 4,25 GBP (5,02 Euro) belassen. Demzufolge könnte der Öl-Titel perspektivisch noch rund 20% an Wert gewinnen. Der Ölkonzern dürfte besser als vom Markt erwartet abschneiden, habe Analyst Biraj Borkhataria in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen am Dienstag geschrieben. Zudem könnte es Neuigkeiten hinsichtlich der strategischen Ziele von BP geben.Die BP-Aktie könne am Montag davon profitieren. "Der Aktionär" sei sowohl für die morgigen Zahlen als auch langfristig für BP optimistisch. Die nach wie vor günstig bewertete Aktie dürfte ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen - vorausgesetzt, die Ölpreise würden in Form fallender Notierungen keinen Strich durch die Rechnung machen. Anleger könnten weiterhin zugreifen, aber unbedingt den Stopp bei 3,20 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,218 EUR +1,59% (01.11.2021, 16:42)