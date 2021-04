Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP habe sich in Q1 in allen Segmenten einem günstigeren Marktumfeld gegenüber gesehen und von einer starken Erholung der Rohöl- und Gaspreise sowie höheren Raffineriemargen profitiert. Infolgedessen habe der bereinigte Betriebsgewinn bei USD 4,7 Mrd. gelegen gegenüber USD 0,97 Mrd. in Q4 20, während der bereinigte Nettogewinn auf USD 2,6 Mrd. gegenüber nur USD 0,1 Mrd. in Q4 20 angestiegen sei.BP habe die Veräußerung von Vermögenswerten fortgesetzt und Erlöse in Höhe von USD 4,8 Mrd. aus Desinvestitionen erzielt, die es dem Unternehmen ermöglicht hätten, sein Ziel einer Nettoverschuldung von unter USD 35 Mrd. zu erreichen, was einen Neustart der Aktienrückkäufe in Q2 21 ausgelöst habe. BP habe sich weiterhin verpflichtet, mindestens 60% des "überschüssigen Cashflows" an seine Aktionäre auszuschütten, der definiert sei als operativer Cashflow abzüglich Zinsaufwendungen, Investitionen, Aktienrückkäufe und regelmäßige Dividenden.Das Management erwarte, dass der Ölpreis durch die Erholung der weltweiten Ölnachfrage und die OPEC+-Strategie gestützt bleibe. Die globale Nachfrage nach Erdgas sollte sich auf ein Niveau über dem von 2019 erholen. Die Raffineriemargen hingegen dürften schwächer bleiben als vor der Covid-19 Periode. Die kürzlich abgeschlossenen Desinvestitionen würden sich negativ auf die zukünftige Produktion auswirken. BP werde den Prozess der Veräußerung von Vermögenswerten fortsetzen, mit dem Ziel, zwischen 2020 und 2025 Veräußerungserlöse in Höhe von USD 25 Mrd. zu erzielen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze BP-Aktie: