Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,549 EUR +0,62% (28.08.2019, 08:43)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

489,05 GBp -0,09% (27.08.2019, 17:39)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Ölriese verkaufe sein gesamtes Geschäft im US-Bundesstaat Alaska für 5,6 Mrd. USD an den dortigen Wettbewerber Hilcorp. BP habe den Verkauf in einer Mitteilung vom Dienstag u.a. mit dem Ziel begründet, innerhalb von zwei Jahren Konzernteile im Wert von 10 Mrd. USD abzugeben, um die Bilanz zu stärken. Mit dem großen Ölfeld Prudhoe Bay und der Trans Alaska Pipeline sei der US-Bundesstaat für die Förderindustrie von großer Bedeutung.Im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur sei zuletzt auch die BP-Aktie unter Druck geraten. Das Papier sei mittlerweile sehr günstig bewertet. Anleger könnten mit einem Stopp bei 4,90 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,478 EUR +0,05% (27.08.2019, 17:35)