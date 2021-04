Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,478 EUR -0,11% (01.04.2021, 09:06)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,476 EUR -1,81% (31.03.2021)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,96 GBP -2,64% (31.03. 2021)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute werde es wieder spannend für Energieriesen wie BP oder Gazprom. Denn die OPEC+ berate am heutigen Donnerstag erneut über die weitere Förderstrategie. Seit dem letzten Online-Treffen der insgesamt 23 Staaten vor einem Monat hätten sich die Ölpreise - von zwischenzeitlichen Anstiegen abgesehen - kaum bewegt.Aus Sicht von Analysten spreche vieles dafür, dass der Verbund auch diesmal seine restriktive Förderpolitik verlängere. Zwar seien die Wachstumsaussichten in den USA und China gut, allerdings seien die Unsicherheiten bei der Rohöl-Nachfrage wegen der anhaltenden Corona-Pandemie weiterhin groß.Saudi-Arabien, neben Russland der wichtigste Ölförderstaat der Allianz, habe sich in den vergangenen Monaten mehrfach für einen vorsichtigen Kurs ausgesprochen und seine Produktion freiwillig um eine Million Barrel (je 159 Liter) am Tag gekürzt. Die Allianz habe bei der weltweiten Ölversorgung einen Anteil von rund 45 Prozent.Es dürfte spannend werden, wie die Ölpreise auf die vermutlich richtungsweisende Entscheidung der OPEC+ reagieren würden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link