Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,656 EUR -0,60% (15.03.2021, 09:43)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

314,45 GBp -0,54% (15.03. 2021, 09:44)



ISIN BP-Aktie: 2

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Natürlich hätten auch die Experten von Goldman Sachs nicht immer recht, dennoch könne sich die Trefferquote der US-Investmentbank in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durchaus sehen lassen. Auch bei der BP-Aktie habe deren Analyst Michele della Vigna auch im vergangenen Jahr stetig zum Kauf des Dividendentitels geraten.Daran habe sich beim Blick auf die jüngste Studie nichts geändert. Goldman Sachs habe die BP-Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel beziffere Michele della Vigna unverändert auf 470 GBp (5,48 Euro), was satte 49% über dem gestrigen Schlusskurs liege. Damit sei die US-Investmentbank deutlich optimistischer als die meisten anderen Analysehäuser.Auch für den "Der Aktionär" sei das Papier des britischen Energieriesen immer noch günstig bewertet. So belaufesich das 2022er-KGV auf 9, das KBV auf 1,2 und die Dividendenrendite auf knapp 5%. Anleger könnten daher weiterhin zugreifen, der Stopp könne zunächst noch bei 2,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2021)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,652 EUR -1,18% (15.03.2021, 09:58)