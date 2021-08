Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,41 EUR -4,32% (19.08.2021, 15:26)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,9045 GBP -4,03% (19.08.2021, 15:30)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es sei auch am Donnerstag wieder kein Handelstag nach dem Geschmack der Aktionäre von BP, denn die Aktie des Energieriesen gebe erneut deutlich nach. Der Hauptgrund sei einmal mehr die Schwäche der Ölpreise.Die aktuelle Kursschwäche der BP-Aktie sei natürlich eine Nervenprobe für die Anteilseigner. Die Aussichten für den britischen Energieriesen würden jedoch gut bleiben. Das Unternehmen dürfte dieses Jahr wieder satte Gewinne erzielen. Hohen Dividendenausschüttungen sowie sinnvollen Investitionen in Erneuerbare Energien, Elektromobilität und Wasserstoff stünden aktuell nichts im Weg. Anleger könnten bei der günstig bewerteten BP-Aktie an Bord bleiben (Stopp: 3 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,404 EUR -3,13% (19.08.2021, 15:43)