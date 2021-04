Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Stadt New York City habe die Ölproduzenten ExxonMobil, Shell und BP sowie den Lobbyverband American Petroleum Institute wegen irreführender Werbung und betrügerischer Geschäftspraktiken verklagt. Die Konzerne würden durch PR-Kampagnen systematisch über ihre Rolle bei der Klimaverschmutzung hinwegtäuschen, habe Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag (Ortszeit) mitgeteilt.Die Unternehmen hätten zu den größten Umweltverpestern gezählt, würden ihre Produkte aber als "grüner" und "sauberer" bewerben, habe Lorelei Salas von der Abteilung für Verbraucher- und Arbeiternehmerschutz beklagt. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass die Ölkonzerne von diesem Schwindel profitieren würden. Die Stadt fordere, dass das angeblich illegale "Greenwashing" untersagt werde und die Unternehmen Strafen zahlen würden.Der Leiter der Rechtsabteilung des American Petroleum Institutes, Paul Afonso, habe die Klage in US-Medien als "haltlos" bezeichnet. Ein Exxon-Sprecher habe auf einen früheren New Yorker Rechtsstreit um angebliche Falschaussagen zum Klimawandel verwiesen, bei dem der Ölkonzern im Jahr 2019 freigesprochen worden sei. Solche Klagen würden nichts Sinnvolles dazu beitragen, Umweltprobleme zu lösen, habe der Sprecher gesagt. Stellungnahmen von BP und Shell hätten zunächst nicht gelegen.Die Klage des Staates New York sorge natürlich für negative Schlagzeilen, rein wirtschaftlich betrachtet dürften die Folgen sehr gering bleiben. Doch Klagen dieser Art könnten sich in den kommenden Jahren häufen. Ein Grund mehr für Royal Dutch Shell und BP, ihre ambitionierten Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen auch wirklich umzusetzen. Anleger können bei den beiden Akten an Bord bleiben, die Stoppkurse sollten bei 2,70 Euro (BP) und 13,60 Euro (Shell) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: