Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,182 EUR -0,67% (28.10.2021, 09:24)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,196 EUR -0,99% (28.10.2021, 09:09)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

3,54 GBP -0,27% (28.10.2021, 09:11)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein Kauf.Der starke Lauf der BP-Aktie könnte nun vorerst enden. Denn auch die Ölpreise würden nach langer Rally nun wieder etwas schwächeln. Am Mittwoch seien Brent und WTI deutlich gefallen. Einer der Hauptgründe: Die Rohöllagerbestände in den USA seien laut dem Energieministerium in der vergangenen Woche stärker als erwartet gestiegen.Das Ölförderland Iran werde die Atomverhandlungen in Wien nächsten Monat wieder aufnehmen. Das habe Irans Vizeaußenminister Ali Bagheri auf Twitter bekannt gegeben. "Die Verhandlungen heute in Brüssel mit (dem Vize-Außenbeauftragten der EU) Enrique Mora waren sehr konstruktiv und wir haben uns auf die Wiederaufnahme der Atomverhandlungen im November geeinigt", habe der Vizeminister in Wien mitgeteilt. Der damalige US-Präsident Donald Trump habe die Vereinbarung 2018 aufgekündigt und Wirtschaftssanktionen gegen den Iran erneuert. Die aktuellen Sanktionen gegen den Iran würden auch die Exporte von Rohöl verhindern.Trotz der Abschläge würden sich die Ölpreise immer noch in der Nähe ihrer unlängst erreichten mehrjährigen Höchststände bewegen. Getrieben würden die Preise durch ein Gemisch aus konjunkturell bedingt hoher Nachfrage und einem knappen Angebot. Zudem würden hohe Gas- und Kohlepreise dafür sorgen, dass Erdöl als alternative Energiequelle genutzt werde. Das treibe die Preise zusätzlich.In der kommenden Woche entscheide der Ölverbund OPEC+ über seine kurzfristige Förderpolitik. Aktuell gebe es keine Hinweise, dass die 23 Produktionsländer von ihrer bisherigen Linie abweichen würden. Seit Sommer würden sie ihre Förderung um monatlich 400 000 Barrel erhöhen. Experten würden die Ausweitung angesichts der globalen Energieknappheit als zu gering erachten.Die mit einem 2022er KGV von 8, einem KBV von 1,2 und einer Dividendenrendite von 4,4 Prozent immer noch günstig bewertete Aktie bleibt ein Kauf (Stopp: 3,20 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link