Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,7595 EUR +0,15% (15.03.2021, 09:34)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,7745 EUR +0,25% (15.03.2021, 09:20)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

322,50 GBp -0,29% (15.03. 2021, 09:21)



ISIN BP-Aktie: 2

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktien der europäischen Energiegiganten BP und Royal Dutch Shell hätten sich in den vergangenen Handelswochen prächtig entwickeln können. Hauptgrund hierfür sei natürlich der deutliche Anstieg der Ölpreise gewesen. Und dank der jüngsten Nachrichten aus China könnte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen.So seien die Ölpreise am Montag nach robusten Konjunkturdaten aus China leicht gestiegen. Am Morgen sei Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 69,54 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt worden und damit 32 Cent höher als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) sei um 34 Cent auf 65,95 Dollar geklettert.Nach Einschätzung von Marktbeobachtern seien die Ölpreise zum Wochenauftakt durch Konjunkturdaten aus China gestützt worden. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sei die Industrieproduktion in den ersten beiden Monaten des Jahres stark gestiegen. Auch Chinas Einzelhandel habe sich in den ersten beiden Monaten weiter vom Corona-Einbruch ein Jahr zuvor erholen können.Generell würden die Wirtschaftsdaten aus China zeigen, dass nach dem Corona-Einbruch eine kräftige konjunkturelle Erholung folge. Die aktuellen Zahlen zur Industrieproduktion hätten am Ölmarkt die Spekulation auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in China verstärkt.Mutige Anleger können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten noch bei 13,60 Euro (Shell) bzw. 2,70 Euro (BP) belassen werden. (Analyse vom 15.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link