Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,8295 EUR +5,82% (20.03.2020, 16:15)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

245,55 GBp +1,99% (20.03.2020, 15:32)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (20.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Im Zuge des historischen Ölpreisverfalls sei es auch mit dem Papier des britischen Konzerns kräftig bergab gegangen. Da sich nun jedoch die Preise für Brent, WTI & Co erholen würden, lege heute auch die BP-Aktie zu. Sollten Anleger jetzt das deutlich gesunkene Kursniveau nutzen und bei der Dividendenperle zugreifen?"Der Aktionär" halte den Kursrutsch der vergangenen Wochen bei BP für übertrieben. Allerdings sollten angesichts der extrem schwierigen Lage am Markt nur mutige Anleger mit einem langen Atem die BP-Aktien ins Depot legen. Diese sollten ihr Investment unbedingt mit einem Stopp absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:2,747 EUR -0,54% (20.03.2020, 16:30)