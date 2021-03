Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nachdem sich der Aktienkurs des britischen Energiekonzerns BP seit November fast habe verdoppeln können, sei es - im Zuge der Korrektur der Ölpreise - zuletzt wieder etwas bergab gegangen. Sei dies nun eine gute Einstiegschance?Fundamental betrachtet sehe es jedenfalls weiterhin relativ gut aus. Dank des wieder deutlich höheren Ölpreisniveaus dürfte BP im laufenden Jahr wieder satte Gewinne einfahren. Gehe es etwa nach den Experten der britischen Großbank Barclays, so könnten Anleger nach wie vor bei der BP-Aktie zugreifen. Analystin Lydia Rainforth habe im Rahmen ihrer jüngsten Studie erneut das Kursziel von 475 Britischen Pence (umgerechnet 5,53 Euro) bestätigt, was stattliche 56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Und auch rein charttechnisch betrachtet sei die aktuelle Konsolidierungsphase durchaus noch gesund zu werten. So sei der seit Ende 2020 gültige Aufwärtstrend weiterhin intakt, zudem seien bislang keine bedeutenden Unterstützungen gerissen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: