Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (20.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Im Sog der einbrechenden Ölpreise sei es in den vergangenen Monaten auch mit dem Kurs von BP bergab gegangen. Dementsprechend hoch liege nun die zuvor schon stattliche Dividendenrendite des britischen Energieriesen.Spannend werde es bereits in knapp einer Woche: Denn am 28. April werde BP die Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Im Zuge dessen dürfte auch bekanntgegeben werden, ob der Konzern weiterhin eine hohe Dividende von 10,50 US-Cent je Aktie zahlen werde.Würde BP tatsächlich das hohe Dividendenniveau halten und für dieses Jahr 0,42 USD ausschütten, läge die Dividendenrendite bei satten 10,8%. Dennoch bestehe angesichts der anhaltenden Talfahrt der Ölpreise trotz der soliden Bilanz natürlich aktuell das Risiko einer Senkung. Angesichts des jüngsten Mehrjahrestiefs bei WTI-Öl sollten sich noch nicht investierte mit einem Kauf noch Zeit lassen. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 2,70 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,52 EUR -2,02% (20.04.2020, 10:29)