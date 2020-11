Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,6605 EUR -1,08% (12.11.2020, 12:53)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,6645 EUR -2,97% (12.11.2020, 12:40)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

238,20 GBp -2,00% (12.11.2020, 12:41)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die BP-Aktie habe seit der BioNTech-Meldung bereits kräftig zulegen können. Sei das nur ein kurzes Strohfeuer oder lediglich der Beginn einer nachhaltigen Erholung gewesen? Es dürfte wohl letztlich daran liegen, wie sich das operative Geschäft des britischen Energiegiganten entwickeln werde.Aktuell würden die Analysten erwarten, dass BP den Umsatz im kommenden Jahr von 2020 wohl etwa 190 auf 214 Mrd. Dollar steigere. Das EBITDA dürfte demnach von 17,9 auf 26,6 Mrd. Dollar klettern. Und nach einem Nettoverlust von 16,1 Mrd. Dollar (vor allem bedingt durch hohe Sonderabschreibungen) in dem bald zu Ende gehenden Jahr dürfte der Energieriese 2021 wieder schwarze Zahlen schreiben. Aktuell würden die Experten mit einem Überschuss von 5,1 Mrd. Dollar rechnen. Pro Aktie würde sich das Ergebnis dann auf 0,26 Dollar belaufen, woraus sich ein KGV von 11 errechnen würde.Bei der Dividende würden die meisten Analysten davon ausgehen, dass die Briten das zuletzt gezahlte Niveau aufrechterhalten würden. Demnach würden die Anteilseigner vier Quartalsdividenden zu je 5,25 US-Cent erhalten. Daraus würde sich eine Jahresdividende von 0,21 Dollar ergeben und ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau eine satte Rendite von 6,5 Prozent errechnen.Dennoch sollten weiterhin ausnahmslos mutige Anleger bei der Dividendenperle zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 2,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: