Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,9425 EUR +3,43% (02.12.2020, 17:40)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

266,40 GBp +4,74% (02.12.2020, 17:38)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die US-Großbank JPMorgan habe bereits gestern mit einer Reihe positiver Studien zu Öl- und Gasaktien aufhorchen lassen. Die Experten hätten sogar betont, dass sie die Branche am Beginn eines neuen "Superzyklus" sähen. BP sei auf die "European Analyst Focus List" gehoben worden. Das Kursziel von 400 GBp (umgerechnet 4,43 Euro) sei bestätigt worden.Während BP neu in die "European Analyst Focus List" aufgenommen worden sei, habe Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727) Platz machen müssen. JPMorgan begründe dies damit, dass die Papiere des französischen Öl- und Gasriesen deutlich besser als BP gelaufen seien. Gleichzeitig sei aber das Kursziel für die Total-Aktie von 42,00 auf 44,00 Euro leicht erhöht worden.DER AKTIONÄR sehe grundsätzlich für beide günstig bewertete Aktien noch Luft nach oben. Jedoch würden die Titel der europäischen Energieriesen weiterhin eher nur für mutige Anleger geeignet bleiben. Schließlich sollten die Herausforderungen durch den Konzernumbau hin zu Erneuerbaren Energien und die Ölpreisrisiken nicht unterschätzt werden. Investoren sollten ihre Positionen daher mit Stoppkursen bei 2,10 Euro (BP) bzw. 28,50 (Total) absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:2,9595 EUR +0,99% (03.12.2020, 08:55)