Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

4,034 EUR +1,87% (04.10.2021, 17:35)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,452 GBP +2,15% (04.10.2021, 17:37)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien im gestrigen Handel weiter geklettert. Brent-Öl habe erstmals seit 2014 wieder mehr als 80 USD gekostet. Dieses Preisniveau - gepaart mit ebenfalls haussierenden Gaspreisen - beschere dem britischen Energieriesen natürlich ein hervorragendes Marktumfeld für üppige Gewinne. Dies beeindrucke die Großbank Barclays. So habe deren Analystin Lydia Rainforth das Kursziel von 4,75 auf 5 GBP (umgerechnet 5,83 Euro) erhöht, was satte 45% über dem gestrigen Schlusskurs liege. Ihre Empfehlung laute unverändert "overweight".Auch für den "Aktionär" sei die BP-Aktie ein sehr attraktives Investment: Ein KGV von 8, ein KBV von 1,2 und eine Dividendenrendite von fast 5% würden für sich sprechen. Schnäppchenjäger könnten beim Energieriesen weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte nun auf 3,20 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,046 EUR +0,45% (05.10.2021, 09:04)