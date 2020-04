Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.John Browne, der langjährige Chef des britischen Energieriesen BP, habe eine dunkle Vision: Er vergleiche die aktuelle Lage am Ölmarkt mit der zu Beginn der 1980er-Jahre. Er betone, dass auch damals ein deutlich zu hohes Angebot bestanden habe. Es habe anschließend 17 Jahre gedaeurt, bis die Ölpreise wieder nachhaltig gestiegen seien. Die aktuelle Situation sei seiner Meinung nach mit der damaligen in vielerlei Hinsicht vergleichbar. Browne rechne daher auch wieder mit einer "sehr langen Phase niedriger Preise und einer anhaltend hohen Volatilität".Die aktuelle Lage am Ölmarkt sei wirklich besorgniserregend und es mache natürlich Sinn, auf ähnliche Situationen in der Vergangenheit zu blicken. Es scheine so, als könnte die gestrige Übertreibung bereits der Sell-Off gewesen sein, den einige Experten erwartet hätten. Angesichts des dramatischen Ölpreisverfalls sei es durchaus möglich, dass es kurzfristig auch wieder zu einer Gegenbewegung komme.Die Lage am Ölmarkt bleibe angespannt, dementsprechend würden Energietitel wie BP natürlich heiße Eisen bleiben. Ein Neueinstieg biete sich wegen der angeschlagenen Ölpreise vorerst nicht an. Wer bei der Dividendenperle bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 2,70 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,344 EUR -3,35% (21.04.2020, 12:30)