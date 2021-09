Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,91 EUR +0,67% (30.09.2021, 09:10)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,912 EUR +0,10% (29.09.2021)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,38 GBP -1,03% (29.09.2021)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (30.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die weiter haussierenden Öl- und Gaspreise würden die Kasse bei BP klingeln lassen. Nach den horrenden Verlusten im von den weltweiten Corona-Lockdowns geprägten Jahr 2020, in denen die Ölpreise historische Einbrüche verzeichnet hätten, könnten sich die Aktionäre des britischen Energieriesen in diesem Jahr wieder auf üppige Gewinne freuen.So würden die Analysten aktuell davon ausgehen, dass BPs Umsatz 2021 von 180 auf 216 Milliarden Dollar gesteigert werden könne. Das EBITDA solle von 12,0 auf 34,2 Milliarden Dollar klettern. Beim Nettogewinn lägen die durchschnittlichen Schätzungen bei 11,1 Milliarden Dollar beziehungsweise 0,56 Dollar je Aktie - woraus sich ein KGV von gerade einmal 8 errechne.Für 2022 würden weitere Zuwächse erwartet. Die Erlöse würden auf 218 Milliarden Dollar prognostiziert. Beim EBITDA würden die Analysten von einem Anstieg auf 35,9 Milliarden Dollar ausgehen. Der Überschuss werde aktuell auf 11,5 Milliarden Dollar (0,60 Dollar je Anteilschein) geschätzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: