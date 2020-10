Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.10.2020/ac/a/a)



Harte Zeiten für den britischen Konzern: Die Ölpreise hätten am Donnerstag erneut kräftig nachgegeben. Bereits am Mittwochabend habe der Markt mit Sorge auf die neuen harten Maßnahmen reagiert, die Regierungen z.B. in Deutschland und Frankreich zur Eindämmung der Corona-Krise verkündet hätten. Im Anschluss hätten sich die Preise bis zum Morgen etwas stabilisiert. Die Erholung habe aber nicht angehalten.Daneben hätten am Vortag neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA die Preise am Ölmarkt belastet. Offizielle Daten hätten einen überraschend starken Anstieg der Rohölreserven in der vergangenen Woche gezeigt. Zugleich sei die Fördermenge angestiegen Marktbeobachter hätten zuletzt bereits davon gesprochen, dass die Sorgen vor einem Überangebot am Markt zurückgekehrt seien.Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank, sehe den Preisrutsch allerdings mehr der Wahrnehmung am Markt als den reinen Tatsachen geschuldet. Die Rohöldaten habe er als "gar nicht so schlecht" bezeichnet. Es falle ihm aber ebenfalls "schwer, vor lauter Risiken und Belastungsfaktoren kurzfristige stützende Katalysatoren für die Ölpreise zu identifizieren". Der Experte rechne daher vorerst mit einem anhaltenden Abwärtssog.(Mit Material von dpa-AFX)