Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,9965 EUR +1,02% (17.05.2022, 09:07)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,908 EUR +1,12% (16.05.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

418,55 GBp +0,41% (16.05.2022, 17:37)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP) unverändert ein klarer Kauf.Der Start in die neue Börsenwoche sei der Aktie des britischen Energieriesen BP gelungen. Dadurch sei auch der Auftakt des Neulings im Langfristigen Musterdepot bisher durchaus als positiv zu bewerten. Unterstützung hätten die Papiere dabei von den Ölpreisen erhalten, die am Montag erneut zugelegt hätten.Zuletzt habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 112,13 US-Dollar gekostet. Das seien 65 Cent mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) sei um 1,15 Dollar auf 111,64 Dollar gestiegen.Im Verlauf habe vor allem der WTI-Preis zugelegt. Händler hätten auf gestiegene Benzin-Futures in den USA verwiesen. Dies dürfte die Preise kurz vor Beginn der Sommer-Reisezeit an den Tankstellen nach oben treiben.Zunächst seien die Ölpreise noch unter Druck geraten. "Maßgeblich sind die schwachen chinesischen Konjunkturdaten, denn die Lockdown-Maßnahmen hinterlassen - anders als an den Industriemetallmärkten - am zweitgrößten Ölabsatzmarkt der Welt unmittelbare Wirkung", habe Commerzbank-Expertin, Barbara Lambrecht, gesagt. Schon seit einiger Zeit rufe die strikte Corona-Politik der Volksrepublik Sorgen hervor, die Wirtschaftstätigkeit des Landes könnte erheblich unter den scharfen Ausgangssperren leiden.Als Hoffnungsschimmer sei am Markt auf die etwas weniger angespannte Infektionslage in Shanghai verwiesen worden. Damit steige die Hoffnung, dass die Wirtschaftsmetropole bald nicht mehr so stark von den Corona-Beschränkungen belastet werde. China sei die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und einer der größten Energieverbraucher.Das Marktumfeld sei für BP nach wie vor hervorragend. Da auch die mittel- bis langfristigen Aussichten für den breit aufgestellten Energieriesen gut sind, die Bewertung günstig und das Chartbild bullish ist, bleibt die Dividendenperle ein klarer Kauf (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 17.05.2022)Mit Material von dpa-AFX