Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

6,37 EUR -0,02% (27.07.2018, 11:47)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

GBP 5,663 +0,31% (27.07.2018, 11:58)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) von 6,00 GBP auf 6,20 GBP.Das Unternehmen habe die Übernahme der US-Onshore-Öl- und Gasaktivitäten von BHP (Produktion: 190.000 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag, Ressourcen: 4,3 Mrd. BOE) für 10,5 Mrd. USD in bar angekündigt. Der Konzern habe in den letzten Wochen als Favorit für den Kauf der BHP-Assets gegolten. Die Transaktion solle bis Ende Oktober vollzogen werden. Die Hälfte des Kaufpreises werde er bei Vollzug aus vorhandenen Barmitteln leisten. Die andere Hälfte erfolge in sechs gleichen Teilzahlungen über sechs Monate und solle per Kapitalerhöhung (ca. 4% des Aktienkapitals) finanziert werden.Um die Verwässerung zu eliminieren, werde BP ein Aktienrückkaufprogramm (bis zu 5 bis 6 Mrd. USD) auflegen, das wiederum durch zusätzliche Desinvestitionen (5 bis 6 Mrd. USD) finanziert werden solle. Die Übernahme werde den Unternehmensangaben zufolge den freien Cashflow des Upstream-Bereichs in 2021 um 1 Mrd. USD auf 14 bis 15 Mrd. USD erhöhen. Nach der erfolgten Integration sehe das Unternehmen die jährlichen Synergien bei mehr als 350 Mio. USD (vor Steuern). Ferner habe BP für Q2 die erste Dividendenerhöhung (+2,5% y/y auf 0,1025 USD je Aktie) seit Q3 2014 angekündigt. Das bisher geltende finanzielle Rahmen (Investitionen p.a.: 15 bis 17 Mrd. USD; Gearing: 20% bis 30%) habe Bestand.Alles in allem werte der Analyst die Übernahme positiv für BP. Der Konzern erhalte Zugang zu den aktuell in der Branche stark begehrten unkonventionellen Öl- und Gasvorkommen in den USA, was sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken dürfte. Außerdem werde die zunächst anfallende Verwässerung durch die Dividendenerhöhung abgemildert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: