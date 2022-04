Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,43 EUR -4,84% (25.04.2022, 10:49)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,4515 EUR -5,00% (25.04.2022, 10:32)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

375,05 GBp -4,60% (25.04.2022, 10:34)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Mit der Aktie von BP gehe es zum Start in die neue Börsenwoche deutlich bergab. Die allgemein negative Stimmung an den Märkten sowie die kräftige Korrektur der Ölpreise seien eine große Belastung für den Kurs. Doch nach Ansicht der Experten von Goldman Sachs biete das aktuelle Bewertungsniveau eine sehr gute Einstiegschance für Anleger.So würden die Anteile des britischen Energieriesen für die US-Investmentbank zu den fünf attraktivsten Titeln im gesamten Energiesektor zählen. So würden die Experten erklären, BP steche in Europa "in diesem Jahr deutlich unter den Super-Majors hervor". Laut Goldman dürfte der Konzern bis 2023 die größte operative Cashflow-Steigerung aufweisen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass BP bei "Start-up-Projekten" einen neuen Rekord erzielen werde.Aktuell sehe Goldman den fairen Wert von BP unverändert bei 590 Britischen Pence (umgerechnet 7,10 Euro), was fast 60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Dementsprechend laute das Anlagevotum unverändert "Conviction Buy".Auch "Der Aktionär" bleibt für die BP-Anteile bullish gestimmt. Selbst wenn die Ölpreise künftig wieder etwas niedriger notieren würden, sollte BP weiterhin prächtig verdienen. Zudem investiere der Konzern kräftig, um auch bei der E-Mobilität, im Wasserstoffsektor und natürlich bei den Erneuerbaren Energien zukünftig zur Weltspitze zu gehören. Bei den institutionellen Investoren komme diese Entwicklung gut an. Mit einem KGV von 7 sei die Aktie immer noch sehr günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: